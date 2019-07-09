В Севастополе принят закон об отзыве губернатора

9 июля 2019     16
В Севастополе принят закон об отзыве губернатора

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон об отзыве губернатора. Он был рассмотрен во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании. «За» проголосовали 13 депутатов при отсутствии голосовавших «против», так как депутаты прогубернаторского блока отказались участвовать в голосовании.

Их позицию озвучил депутат Заксобрания Борис Колесников.

«Прежде, чем принять этот закон, необходимо внести соответствующие изменения в устав города, поскольку все законы должны ему соответствовать. Закон ожидаемый в городе, анонсированный, но поддержать его в такой редакции не смогу. Поэтому при голосовании «за» или «против» воздержусь от принятия данного закона», – сказал Колесников.

Напомним, что ранее губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что он подпишет законопроект об отзыве губернатора, однако, он уверен в том, что принятый законопроект будет опротестован прокуратурой.

«Закон, который сейчас рассматривается, он на 99,99% соответствует тому закону, который я вносил. Единственное отличие – дополнительный этап процедуры принятия решения после решения суда.
ЦИК России сказал, что такой закон принимать нельзя. Если депутаты его примут, то я, наверное, его подпишу. А потом прокуратуры будет вынуждена его опротестовать», – сказал Овсянников.

Источник: Портал Информер

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Источник: Портал Информер


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