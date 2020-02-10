В Севастополе приступили к исполнению поручений Владимира Путина

Сегодня на аппаратном совещании врио губернатора озвучил поручения президента Владимира Путина, к реализации которых следует приступить в самое ближайщее время.

Требования были озвучены главой государства 10 января в Ялте на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

«Коллеги, на прошлой неделе, по итогам Ялтинского совещания, появился перечень поручений президента. В ближайшее время в Заксобрание должен быть внесен законопроект, согласно которому нормативно-правовым актом мы должны определять поставщиков.

По стройкам на нас накладывается дополнительная ответственность, появляется возможность подтянуть реализацию ФЦП.

Илларион Юрьевич Гапицонов, надо будет по строительному комплексу смотреть квалифицированных подрядчиков, проводить для себя предквалификацию. Необходимо понимать, какие объекты должны у нас появиться в этом году. Как только выйдет закон, начнем утверждать порядок и выбирать подрядчиков, которые выйдут на объект и сдадут его в срок. А не как сейчас — бесконечные судебные процедуры», – начал озвучивать поручения президента глава региона.

Следующее требование президента — следует привлечь инвестора для строительста оптово-распределительного центра. Это реально действующий механизм для контроля цен на продукты в Севастополе. Таким образом, необходимо активизировать работу в этом направлении, посмотреть все площадки, найти соответствующего партнера для региона. Врио губернатора обратился к Марии Литовко.

Третье поручение президента — посмотреть объекты, которые ремонтируются по соглашению в Москвой. Капитальный ремонт подъездов, фасадов, кровель — всё то, что есть в программе.

Четвёртое — лицензирование всех медицинских учреждений Севастополя (ответственный — вице-губернатор Александр Кулагин).

«Несмотря на то, что получили средства на ремонт медицинских учреждений, в поручение отражено: посмотреть условия лицензирования. Это не значит, что нужно заниматься показухой. Лицензирование накладывает ответственность на качество услуг.

Как только поступает оборудование, не дожидаемся, что картинка будет блестящей, а начинаем лицензировать. Как только мы отлицензируем все государственные больницы, оно будет проведено и в частных поликлиниках. Мы начнём ограничивать нездоровую конкуренцию между государственным и частным секторами», — отметил глава региона.

Пятое поручение — обеспечение жильём бывших военнослужащих Украины жильем. Врио губернатора поручил актуализировать списки всех военнослужащих. Обеспечить завершение мероприятий по предоставлению жилых помещений предстоит к 2024 году, но членам правительства следует, по заявлению их начальника, работать на опережение.

Также отражено в поручениях президента, что севастопольский морской порт остаётся в собственности города.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 191

Источник: Портал Информер