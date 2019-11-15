В Севастополе при столкновении транспортных средств пострадали пять человек

Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем, в салоне которого находилось 6 пассажиров, двигался по автодороге Севастополь – Инкерман в направлении улицы Хрусталева. В районе пятого километра водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения и произвел наезд на стоящий грузовик, который перевозил новые автомобили Газель.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, одной из причин наезда стало переутомление водителя, который перед столкновением пять часов находился за рулем автомобиля, передвигаясь в ночное время суток.

Госавтоинспекция Севастополя обращается к водителям транспортных средств и призывает помнить о таком факторе, как переутомление, который является угрозой для безопасного вождения. ГИБДД рекомендует, через каждые три часа беспрерывного вождения автомобиля, особенно в ночное время суток, в условиях плохих погодных условий и на загородных дорогах, совершать остановку для отдыха и сна.

Игнорирование подобных рекомендаций может повлечь за собой тяжелые необратимые последствия.

Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю







Пятница, 15 ноября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер