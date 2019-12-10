В Севастополе провалили программу переселения граждан из аварийного жилья

Четыре региона России не выполнили программу по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

В число неудачников попали Республика Тыва, Крым, Севастополь и Приморский край.

Он отметил, что предложение Минстроя ремонтировать ветхое предаварийное жилье с износом до 70% процентов нужно изучить подробно.

По словам Степашина, если “ни один ремонт не вытянет ветхое жилье, зачем тратить лишние деньги. Нужно ввести его в категорию аварийного жилья”.

“Мы должны были переселить изначально 530 тыс. по регистрации 2018 года, сейчас около 1 млн человек. Как только программа заработала, люди стали показывать истинное состояние аварийного жилья”, – сказал Степашин.

Напомним, что редакция “ИНФОРМЕР” уже сообщала о провале программы переселения граждан из ветхого жилья в Севастополе.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 7

Источник: Портал Информер