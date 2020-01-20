В Севастополе провели бесплатную вакцинацию домашних животных

В рамках противоэпизоотических мероприятий 18 января государственной ветеринарной службой проведена ежегодная бесплатная профилактическая вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе Севастополя (в селах Фронтовое и Пироговка).

В итоге ветеринарными специалистами было привито 183 головы животных, из них 101 собака и 82 кошки.

Обязательная вакцинация против бешенства собакам и кошкам должна проводиться один раз в год. Владельцы, не привившие своих собак и кошек против бешенства, несут административную ответственность.

Проведение ежегодной бесплатной вакцинации против бешенства и прочих противоэпизоотических мероприятий на территории Севастополя запланировано до конца декабря 2020 года.

Следующая бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства будет организована 25 января, в субботу, с 10:00 до 14:00, в Нахимовском районе (с. Верхнесадовое, п.Симиренко) по следующим адресам:

с. Верхнесадовое:

1) ул. Севастопольская, на площади возле фельдшерско-акушерского пункта;

2) на пересечении ул. Паршина и ул. Титова;

3) ул. Севастопольская, д.38, на площадке возле магазина «Продукты»;

4) на развилке ул. Севастопольская и ул. Пирогова;

5) ул. Титова, на въезде с автотрассы Севастополь-Бахчисарай;

п. Симиренко:

6) на перекрестке ул. Симиренко и ул. Виноградная.

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.







Понедельник, 20 января 2020 г. 59

Источник: Портал Информер