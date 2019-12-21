В Севастополе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор»

21 декабря 2019     18
В Севастополе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор»

Полиция Севастополя провела оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор» с участием сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, наркоконтроля и патрульно-постовой службы.

Операция проходила с 9 по 14 декабря.«В ходе операции правоохранители выявили шесть нарушений административного надзора, по результатам проверки которых было возбуждено четыре уголовных дела.

 

Полицейские направили на медицинское освидетельствование шестерых поднадзорных граждан, по итогам которого у двоих из них установлены признаки наркотического опьянения», – сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники наркоконтроля также проверили девятерых граждан, состоящих на профилактическом учёте, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании.

Выяснилось, что двое из них уклоняются от этого – в отношении них составлены административные материалы.

Полицейские постоянно проводят профилактическую работу по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, совершаемых поднадзорными лицами.



Суббота, 21 декабря 2019 г. 247

Источник: Портал Информер

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