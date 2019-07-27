В Севастополе провели операцию «Розыск»

Операция «Розыск» помогла севастопольским полицейским обнаружить 30 человек, которые скрывались от органов дознания, следствия и суда. Кроме того, обнаружены люди, которые числились пропавшими без вести.

«Задержано 24 обвиняемых и подозреваемых, 7 из них разыскивались за кражу, 3 – за незаконный оборот наркотиков, остальные – за мошенничество, нарушение правил дорожного движения, угон и другие преступления. Кроме этого, 6 злоумышленников взяты под стражу и помещены в изолятор временного содержания», – сообщила пресс-служба УМВД в Севастополе.

Также задержан мужчина, который подозревался в убийстве, совершённом в Алуште. Ещё четверо ранее были объявлены в международный розыск правоохранительными органами Белоруссии.





Суббота, 27 июля 2019 г. 486

Источник: Портал Информер