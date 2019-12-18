В Севастополе проверили учреждения культуры и досуга

18 декабря 2019     10
В Севастополе проверили учреждения культуры и досуга

Время зимних торжеств для сотрудников МЧС является периодом повышенной готовности, так как растёт уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Новогодние и рождественские праздники традиционно сопровождаются проведением массовых мероприятий с участием взрослых и детей.

18 декабря сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в Терновском центре культуры и досуга и Доме культуры села Родное.

Помимо изучения соответствующей документации инспекторы тщательно проверяют готовность пожарных рукавов, системы оповещения и проведения эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделяется путям эвакуации и эвакуационным выходам.

В ходе проверочных мероприятий были выявлены незначительные недостатки, выданы предписания по их устранению и установлен срок их исполнения.

В целом культурно-досуговые объекты показали готовность к проведению новогодних мероприятий. Однако в случае невыполнения предъявленных требований сотрудниками чрезвычайного ведомства в отношении руководителей и ответственных за пожарную безопасность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут составлены протоколы об административном правонарушении.

«Важное место в сфере приоритетных направлений деятельности в канун зимних праздников занимает обеспечение безопасности при проведении детских утренников, концертов и иных мероприятий с привлечением несовершеннолетних. По результатам внеплановых проверок была установлена степень готовности культурно-досуговых объектов к проведению новогодних праздников», – прокомментировал главный специалист территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Александр Лазарев.

Для справки:

Внеплановые выездные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения требований пожарной безопасности на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, где предусмотрены встречи, размещение и проживание детей и сопровождающих лиц, а также в местах проведения новогодних мероприятий на территории Российской Федерации с массовым пребыванием детей в декабре 2019 года проводятся сотрудниками МЧС России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546.

Источник: Портал Информер

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