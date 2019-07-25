В Севастополе проверят все лифты

25 июля 2019     30
В Севастополе проверят все лифты

В Севастополе после инцидента с отказом датчика торможения в одном из лифтов началась проверка всех лифтов в многоэтажных домах.

На сегодня выписано 186 предписаний всем управляющим компаниям, которые в срочном порядке начали проверку всего оборудования города на предмет безопасности.

«Слава Богу, все люди живы. Сейчас необходимо принимать меры по недопущению повторения подобных инцидентов. Необходимо выяснить, не были ли подписаны документы с обслуживающей компанией формально – без проведения проверки оборудования, с этим надо разобраться.Кроме того, проработайте данный вопрос с управляющей компанией», – обратился Михаил Развожаев в ходе Заседания правительства к профильному и.о. вице-губернатора Владимиру Базарову.

Владимир Базаров пояснил, что проверка лифтового хозяйства Севастополя уже началась. Он подчеркнул, что лифт не сорвался, как это сообщали ряд СМИ – был зафиксирован отказ датчика торможения, вследствие чего кабина приземлилась на подушку безопасности.

«На следующий же день после инцидента на место выехала проверка жилищного надзора, «Севтехнадзора», и «Ростехнадзора», – сказал Владимир Базаров.

Напомним, что падение лифта произошло в одной из новостроек на улице Парковой. В кабине находилось три человека.

Источник: Портал Информер

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