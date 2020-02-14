В Севастополе проверят здоровье всех ветеранов ВОВ

14 февраля 2020     16
В Севастополе проверят здоровье всех ветеранов ВОВ

В этом году учреждения здравоохранения проведут обследования состояния здоровья каждого ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Севастополе.

Также у них есть возможность пройти диспансеризацию на дому.

На следующей неделе, 19 и 20 февраля, профилактический осмотр для ветеранов будет организован в поликлинике №5.

Приём будут вести терапевт, гериатр, кардиолог, невролог, гинеколог и онколог. Запланированы лабораторные обследования, проведение флюорографии, электрокардиографии, маммографии. У мужчин будет возможность сдать анализ крови на простатспецифический антиген.

В этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 76

Источник: Портал Информер

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