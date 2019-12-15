В Севастополе проверяют врачей

15 декабря 2019     21
В Севастополе проверяют врачей

Севастопольскими сотрудниками СК начато уголовное производство по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из городских больниц.

Так, в пресс-службе отметили, что ребенок травмировал голову, находясь дома, в квартире. В больницу его привезли родители, однако медики помочь не смогли: спустя какое-то время ребенок умер в стенах больницы.
В данный момент эксперты пытаются установить, как и при каких обстоятельствах ребенок получил травмы дома, каким образом была проведена госпитализация пациента, оценивают ход и уровень качества оказанной медпомощиИзъята медицинская документация, которая интересная следствию. Назначены дополнительные экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти школьника.



Воскресенье, 15 декабря 2019 г. 194

Источник: Портал Информер

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