В Севастополе проводится работа по перерасчету арендной платы за земельные участки

Департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя проводится масштабная работа по перерасчету размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города. По словам заместителя и.о. директора профильного ведомства Константина Зимина арендаторам направлено 2 тыс. 368 из 2 тыс. 676 соответствующих уведомлений.

«Ранее в Севастополе арендная плата за земельный участок рассчитывалась по формуле, в основу которой входила нормативно-денежная оценка. В Российской Федерации аренда начисляется, исходя из кадастровой стоимости земельного участка. В связи с этим в городе проведена работа по определению кадастровой стоимости земельных участков и, соответственно, проведен перерасчет арендной платы», – пояснил Константин Зимин.

Напомним, что государственная кадастровая оценка земельных участков была проведена в Севастополе в 2018 году. В результате утверждена кадастровая стоимость около 98 тыс. земельных участков города.

В текущем году проводится государственная кадастровая оценка более 200 тыс. объектов капитального строительства.

Отметим, что из 2 тыс. 700 договоров аренды по российскому законодательству оформлено более 1 тыс. 233 договоров: 368 договоров приходится на физические лица, 865 – на юридические.





Вторник, 30 июля 2019 г. 112

Источник: Портал Информер