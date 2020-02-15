В Севастополе проводится «Субботник здоровья»

Акция «Субботник здоровья», пользовавшаяся популярностью среди жителей севастопольских сёл и посёлков в прошлом году, станет регулярным мероприятием.

В 2020-м география «субботников» расширится: их будут проводить не только в отдалённых районах, но и в черте города.

Доктора, в том числе «узкие» специалисты, будут принимать пациентов по выходным дням, чтобы профилактические и диспансерные осмотры могли пройти все желающие в удобное время.

Ближайшие даты проведения акции:

14 марта — день осмотра ветеранов и чернобыльцев. Кроме того, в этот день пройти обследование может каждый желающий. В поликлиниках №№1, 4 и 5 городской больницы №1 с 9:00 до 15:00 будут вести приём терапевт, кардиолог, невролог, хирург, эндокринолог, гинеколог.

21 марта «Субботник здоровья» посвящён борьбе с туберкулёзом. Вопреки стереотипам, туберкулёз — это болезнь, которая может коснуться любого человека, а не только тех, кто живёт в неблагоприятных условиях. А ещё туберкулёз успешно лечится, если вовремя диагностируется. Именно поэтому важно прийти на ФЛЮ-обследование 21 марта с 9:00 до 15:00.

Субботник будет проходить в поликлиниках №№1, 4 и 5 городской больницы №1.

Напомним, в марте состоится ещё одно мероприятие, направленное на профилактику туберкулёза – севастопольские фтизиатры проведут месяц лёгочного здоровья.

Со 2 по 31 марта в противотуберкулёзном диспансере можно будет пройти флюорографию, спирографию, экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультации фтизиатров и пульмонологов.

11 апреля «Субботник здоровья» будет направлен на борьбу с глаукомой. 11 апреля с 9:00 до 15:00 в поликлиниках №№1, 4 и 5 городской больницы №1 всех желающих будут принимать терапевт, офтальмолог и гинеколог.

Прийти на обследование можно не только тем, кто прикреплён к поликлиникам, на базе которых проходят «субботники». Обследоваться могут все севастопольцы, имеющие на руках паспорт и полис ОМС.







Суббота, 15 февраля 2020 г. 36

Источник: Портал Информер