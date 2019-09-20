В Севастополе продлен особый противопожарный режим

В Севастополе еще на 21 день продлен особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на заседании правительства города под председательством врио губернатора Михаила Развожаева.

Особый противопожарный режим в Севастополе установлен с 30 апреля текущего года. За время действия режима в Севастополе произошло 6 лесных пожаров и более 100 пожаров на открытой территории.

«На сегодняшний день обстановка в лесах продолжает оставаться пожароопасной. Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в лесах Севастополя установлен 5 самый высокий класс пожарной опасности.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается установить с 20 сентября 2019 года сроком на 21 календарный день особый противопожарный режим на отдельных территориях города. Принятие распоряжения позволит снизить степень пожарной опасности и предупредить возникновение пожаров», – заявил и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

Отдельные территории Севастополя включают в себя: 15 населенных пунктов, 5 участковых лесничеств, 35 садовых товариществ, 8 баз отдыха, земли сельскохозяйственного назначения.

Постановлением также устанавливаются режим повышенной готовности для сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение лесов, за исключением мест организованного отдыха, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 238

Источник: Портал Информер