В Севастополе продолжается акция «Ушедшим в бессмертие»

24 октября в СШ №27 в 12-00 состоялось открытие мемориальной памятной доски капитану 1-го ранга Владимиру Леонидовичу Абанкину, члену экипажа глубоководной атомной станции АС-12 «Лошарик».

Доска установлена по инициативе и при содействии одноклассников воина, ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина», «Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин»» и ВООВ «Боевое братство», Международного мотоклуба «Ночные волки» и РОО «Севастопольская оборона», СРПОО «Оборона Севастополя».

На мероприятии присутствовали: родственники, родные сёстры, одноклассники, сослуживцы, ветераны ВС, депутат Законодательного Собрания Алексей Климов, инициаторы акции.

Коллектив учебного заведения отметил благодарностями за изготовление и установку, содействие в увековечивании памяти капитана 1-го ранга Владимира Леонидовича Абанкина: Синявского А.В., руководителя РО «Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин»», его заместителя Погодина А.М., заместителя председателя ВООВ «Боевое братсво» Саблина Д.В., заместителя председателя Совета ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина» Гасанова О.С., Беспалько Валерия.

Организаторы мероприятия заверили, что славная традиция по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей, установка мемориальных памятных досок в учебных заведениях Севастополя будет продолжена.

Справка:

Владимир Абанкин родился в Республике Крым. После школы принял решение связать дальнейшую жизнь с морем. В 1991 году успешно окончил полный курс обучения в Севастопольском Высшем военно-морском инженерном училище.

После окончания военного ВУЗа проходил службу в Военно-морском флоте, занимая различные командные должности. Позднее был приписан к войсковой части №45707 в городе Петергоф. Его подразделение занималось эксплуатацией глубоководных аппаратов. Проходил службу в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-12 «Лошарик».

Капитан 1-го ранга Абанкин Владимир Леонидович погиб 1 июля 2019 года на автономной глубоководной станции АГС-31 во время проведения батиметрических работ в Баренцевом море.

В глубоководном аппарате возник пожар. Проявив личное мужество, Абанкин с товарищами принимал непосредственное участие в борьбе за живучесть корабля. В результате произошедшего пожара, из-за отравления продуктами горения погибели четырнадцати членов экипажа.

Напомним, это не первая памятная мемориальная доска, установленная в учебных заведениях Севастополя и Крыма.







Четверг, 24 октября 2019 г. 485

Источник: Портал Информер