В Севастополе продолжается капитальный ремонт домов

30 января представители Фонда содействия капитальному ремонту проверили ход проведения подрядной организацией капитального ремонта в домах 3, 7, 9 по ул.Димитрова.

«Данные дома послевоенной застройки, с большим количеством декоративных элементов, которые будут восстановлены в ходе капитального ремонта фасадов. Также капитально будут отремонтированы подвалы данных трех домов», – сказал заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Сергей Шиянов.

Сергей Шиянов отметил, что при капитальном ремонте фасада и подвала применяются только современные, прошедшие сертификацию материалы.

«В работе применяются сухие, клеевые смеси, в отличие от тех, что использовались раньше, содержат цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна. Применяемое при ремонте фасада страховочное полотно, предотвращает образование трещин в штукатурном слое, а применяемые краски на акриловой основе, отличаются долговечностью и стойкостью к атмосферному воздействию», – сказал Сергей Шиянов.

По его словам, в ходе капитального ремонта фасадов этих домов выполняется ремонт стен, включая ремонт карнизов, откосов, архитектурных элементов, окраска газовых труб, производится замена окон общего пользования, ремонтируются входные группы с подъездных дверей, а также проводится ремонт бетонной отмостки.

В Фонде содействия капитальному ремонту отметили, что жители этих трех домов выбрали способ формирования фонда капремонта – «общий котел», но в Севастополе небольшое количество собственников МКД выбрали способ формирования – «специальный счет».

На сегодняшний день в городе 16 спецсчетов, держателями которых является Фонд содействия капитальному ремонту и 72 спецсчета, где держатели – ТСН, ТСЖ или управляющие компании.

Собственники этих домов сами накапливают необходимую сумму на проведение ремонта и сами его проводят. Есть случаи, когда осознав, что собрать необходимую сумму или самостоятельно провести ремонт они не могут – возвращаются в общий котел.

Фонд содействия капитальному ремонту оказывает таким собственникам методическую помощь. Работает отдел по взаимодействию с собственниками, ТСЖ, ТСН и управляющими компаниями, сотрудники которого консультируют представителей лично и по телефону в рабочее время.

Кроме того, Фонд планирует провести обучение для владельцев спецсчетов.







Четверг, 30 января 2020 г. 137

Источник: Портал Информер