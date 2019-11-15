В Севастополе продолжается операция «Печное отопление»

В осенне-зимний период в частных домах печи, работающие на твёрдом топливе, ценятся за хорошую тягу, экономичность, тепло и уют, который они создают в жилище. Однако всем, кто эксплуатирует такие средства отопления, важно помнить о правилах пожарной безопасности. Именно поэтому с населением сотрудники МЧС России ведут планомерную профилактическую работу. Севастопольское чрезвычайное ведомство ежегодно проводит разъяснительные рейды в рамках так называемой операции «Отопление».

На этой неделе специалисты управления надзорной и профилактической работы посетили ряд населённых пунктов. Среди них сёла Родное и Широкое.«Мы напоминаем домовладельцам ряд правил. Под печь должен быть возведён самостоятельный фундамент. Стоит знать, что сама неправильная конструкция печи может стать причиной пожара в доме. Запрещено перекаливать печи, оставлять её открытой и использовать дрова, превышающие саму печь по размерам. К нарушениям правил пожарной безопасности относится розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями», – отмечает старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю старший лейтенант внутренней службы Олег Яворский.

Также Олег Яворский напоминает, что присмотр за топящейся печью ни в коем случае нельзя доверять детям. За три часа до отхода ко сну необходимо прекращать протапливание.

Эти и другие правила пожарной безопасности перечислены в тематических листовках-памятках, которые раздают в ходе рейдов сотрудники МЧС по городу Севастополю.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 28

Источник: Портал Информер