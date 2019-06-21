В Севастополе продолжается пожароопасный период

21 июня 2019     6
В Севастополе продолжается пожароопасный период

 С целью предотвращения природных пожаров и борьбы с ними уже на начальной стадии лесопарковую зону и другие «территории риска» города-героя патрулируют мобильные мотогруппы экстренного реагирования МЧС. Каждый день по заданным маршрутам курсируют два мотоцикла. «Мотопатруль может реагировать и на дорожно-транспортные происшествия: каждый мотоцикл оснащён гидравлическим инструментом. Также может производится спасение людей в помещениях. Если замечен дым на отрытой территории, сотрудники МЧС оперативно передают информацию об этом в диспетчерскую службу, а прибыв на место, приступают к тушению.

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Если они не справляются самостоятельно, то сообщают о том, что требуются дополнительные силы – им в помощь направляются пожарные автомобили. Хотим напомнить жителям и гостям Севастополя, что запрещено разжигать костры в лесах в пожароопасный период. Это может привести к дальнейшему распространению огня на лесные массивы», – предупреждает начальник 2-й пожарно-спасательной части, майор внутренней службы Олег Коростель.
В случае пожара на природной территории к месту направляются и сотрудники Государственной лесной охраны. Они помогают в тушении, а также составляют акты на основе сведений о происшествии и административные протоколы, если правонарушителей, чьи действия стали причиной возгорания, удаётся задержать.

Мотоциклы оборудованы ранцевыми установками пожаротушения объёмом 20 литров. К ним присоединяется баллон высокого давления.

Второй баллон служит для защиты органов дыхания и зрения – его используют, когда необходимо работать в непригодной для дыхания среде и в целях спасения людей из очага пожара.

Источник: Портал Информер

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