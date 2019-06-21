В Севастополе продолжается пожароопасный период

Каждый день по заданным маршрутам курсируют два мотоцикла.

С целью предотвращения природных пожаров и борьбы с ними уже на начальной стадии лесопарковую зону и другие «территории риска» города-героя патрулируют мобильные мотогруппы экстренного реагирования МЧС.

–>

Если они не справляются самостоятельно, то сообщают о том, что требуются дополнительные силы – им в помощь направляются пожарные автомобили. Хотим напомнить жителям и гостям Севастополя, что запрещено разжигать костры в лесах в пожароопасный период. Это может привести к дальнейшему распространению огня на лесные массивы», – предупреждает начальник 2-й пожарно-спасательной части, майор внутренней службы Олег Коростель.

В случае пожара на природной территории к месту направляются и сотрудники Государственной лесной охраны. Они помогают в тушении, а также составляют акты на основе сведений о происшествии и административные протоколы, если правонарушителей, чьи действия стали причиной возгорания, удаётся задержать.

Мотоциклы оборудованы ранцевыми установками пожаротушения объёмом 20 литров. К ним присоединяется баллон высокого давления.

Второй баллон служит для защиты органов дыхания и зрения – его используют, когда необходимо работать в непригодной для дыхания среде и в целях спасения людей из очага пожара.