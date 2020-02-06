В Севастополе продолжается работа по пресечению незаконной торговли

В рамках исполнения государственных полномочий сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжают проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли и незаконному размещению нестационарных торговых объектов.

Ряд нарушений выявлен на ул. Юмашева. Владельцы незаконных торговых точек понесут административное наказание.

«Работа системная, такие рейды мы проводим ежедневно. Стоит отметить, что когда мы только начали выстраивать эту работу ситуация была намного хуже. Теперь наблюдается позитивная динамика. В ходе очередного мониторинга на улице Юмашева также были обнаружены факты недобросовестной торговли.

Правонарушители будут привлечены к административной ответственности, поскольку разрешения на торговлю не выдавались и договоры не подписывались. Напомню, что штраф для физических лиц составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 5 до 45 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до 450 тысяч рублей», – сказал начальник Управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Даниил Степаненко.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования не рекомендует жителям и гостям города приобретать товары у нелегальных торговцев. Покупка товаров в таких местах опасна для здоровья – поскольку не соблюдаются санитарные нормы, а на товар нет сертификатов и лицензий.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 24

Источник: Портал Информер