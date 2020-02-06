В Севастополе продолжается работа по пресечению незаконной торговли

6 февраля 2020     13
В Севастополе продолжается работа по пресечению незаконной торговли

В рамках исполнения государственных полномочий сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжают проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли и незаконному размещению нестационарных торговых объектов.

Ряд нарушений выявлен на ул. Юмашева. Владельцы незаконных торговых точек понесут административное наказание.

«Работа системная, такие рейды мы проводим ежедневно. Стоит отметить, что когда мы только начали выстраивать эту работу ситуация была намного хуже. Теперь наблюдается позитивная динамика. В ходе очередного мониторинга на улице Юмашева также были обнаружены факты недобросовестной торговли.

Правонарушители будут привлечены к административной ответственности, поскольку разрешения на торговлю не выдавались и договоры не подписывались. Напомню, что штраф для физических лиц составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 5 до 45 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до 450 тысяч рублей», – сказал начальник Управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Даниил Степаненко.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования не рекомендует жителям и гостям города приобретать товары у нелегальных торговцев. Покупка товаров в таких местах опасна для здоровья – поскольку не соблюдаются санитарные нормы, а на товар нет сертификатов и лицензий.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 24

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Аэропорт Симферополя свяжут с железной дорогой
Аэропорт Симферополя свяжут с железной дорогой

Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства дополнительных железнодорожных веток на Крымском полуострове.Новые пути должны появиться в районе симферопольского аэропорта и …


В Севастополе продолжается работа по пресечению незаконной торговли
В Севастополе продолжается работа по пресечению незаконной торговли

В рамках исполнения государственных полномочий сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя совместно с правоохранительными органами продолжают проводить рейды …


Вести Севастополь 6.02.2020
Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Кто уберёт с пляжа мертвого дельфина? Туристы обнаружили тело и не сразу не нашли, кто мог …


Туристы обнаружили мёртвого дельфина на пляже и долго искали, к кому обратиться
Туристы обнаружили мёртвого дельфина на пляже и долго искали, к кому обратиться

Тело мёртвого дельфина, которое несколько дней назад нашли отдыхающие, увезли с набережной парка Победы. О гибели млекопитающего нашей редакции сообщили …


Театру Российской армии исполнилось 90 лет
Театру Российской армии исполнилось 90 лет

Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) 6 февраля отмечает 90-летний юбилей. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщила пресс-служба театра. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты