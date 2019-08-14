В Севастополе продолжается установка нового лифтового оборудования

14 августа 2019     13
В Севастополе продолжается установка нового лифтового оборудования

В многоквартирном доме №56-А на проспекте Октябрьской Революции начались работы по замене лифтового оборудования.

Заказчиком работ выступила ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района -2», подрядчик – ООО «ЦСЦ ЖКХ».

«Более 35 лет в доме не менялось лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого уже давно вышел. Сегодня мы начали менять пришедшие в негодность конструкции на новые лифты, отвечающие современным стандартам», – рассказала директор ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района -2» Инна Бут.

При установке лифтов применяются повышенные требования к комфортности и безопасности. Кабины оборудованы ярким освещением, экстренной кнопкой вызова диспетчера, музыкальным сопровождением. Грузоподъемность таких лифтов до 400 кг.

По словам представителя подрядной организации ООО «ЦСЦ ЖКХ» Константина Паскаля, оборудование также оснащено электронными станциями управления, голосовым уведомлением по этажности. Срок гарантии лифтов составляет 18 месяцев. В целом они должны бесперебойно прослужить порядка 25 лет.

Всего в девятиэтажном доме 21 подъезд. Лифты планируют заменить во всех подъездах к началу декабря. Стоит отметить, что в доме также проведен текущий ремонт подъездов.

«Ремонт подъездов в доме №56-А на проспекте Октябрьской Революции выполнен за 1,5 месяца. Проведена покраска стен, ступеней, перил, заменена почтовых ящиков, входных дверей, также установлено новое освещение», – сообщил инженер подрядной организации Денис Меженский.

На сегодняшний день в Севастополе установлено 104 новых лифта из 150 запланированных в 2019 году.


Среда, 14 августа 2019 г. 15

Источник: Портал Информер

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