В Севастополе продолжаются рейды МЧС

Наступил осенне-зимний период, уже установилась достаточно прохладная погода. Ежегодно в это время сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю уделяют особое внимание профилактике происшествий, вызванных нарушением правил использования печного отопления в быту.

Одной из основных составляющих такой работы является проведение рейдов в жилом частном секторе и садовых товариществах города.

Очередной обход домовладений сотрудники надзорного органа предприняли 24 октября. Гражданам напомнили об основных мерах предосторожности при использовании печного отопления.

«Чтобы домашний очаг был источником тепла, а не причиной пожара, важно соблюдать ряд несложных правил как при устройстве, так и при эксплуатации систем печного отопления. Перед началом отопительного сезона обязательно необходимо произвести очистку дымохода.

Никогда не стоит оставлять растопленную печь без присмотра или поручать наблюдение за ней детям.

Если пол перед топкой выполнен из горючего материала, нужно использовать притопочный лист размерами 50 на 70 сантиметров. Нельзя сушить вещи вблизи раскалённой печи. Заканчивать топить печь нужно не позднее, чем за два часа до сна», – рекомендует главный специалист территориального отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Сергей Лашук.

Все эти правила в ходе рейдов устно доносят до хозяев и жильцов частных домовладений. Чтобы люди могли лучше усвоить информацию и чтобы важные сведения всегда были под рукой, сотрудники МЧС раздают гражданам тематические листовки-памятки.

Профилактические рейды уже состоялись в ряде населённых пунктов региона и будут проходить еженедельно всю осень и зиму – вплоть до весеннего потепления.







Четверг, 24 октября 2019 г. 325

Источник: Портал Информер