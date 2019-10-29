В Севастополе продолжают реконструировать дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на одном из самых интенсивных участках дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (включающий дороги ул. Шубикова и Симферопольское шоссе), проходящий через Инкерман, появилась новая дорожная разметка.

Подрядная организация ООО «Доринвест Крым» выполняет основные дорожно-ремонтные работы на шестикилометровом участке поэтапно, не ограничивая полностью движение транспорта.

На первом участке от остановки общественного транспорта «Поворот на Мекензиевы горы» до светофора на пересечении с ул. Менжинского в Инкермане основные строительно-монтажные работы на проезжей части завершены, появилась новая схема организации дорожного движения.

Ранее перекресток ул. Богданова и Симферопольского шоссе (поворот на Северную сторону) был местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, из-за сужения дороги на спуске с ул. Богданова в сторону Инкермана, утром и вечером возникали заторы.

По словам начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Волкова, сейчас движение транспорта от Авангардного шоссе организовано так, что крайняя правая полоса используется для поворота на Северную сторону.

Для беспрепятственного выезда с Северной стороны в сторону Инкермана организована одна выделенная полоса.

Новая разметка также позволяет заблаговременно направить грузовой транспорт в правый ряд. Данное мероприятие позволит повысить безопасность дорожного движения, сократить временные задержки присутствия на данном перекрестке в утренние и вечерние часы пик.

Второй участок автомобильной дороги регионального значения Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, по которой проходит более 7 маршрутов общественного транспорта от пересечения с ул. Менжинского до моста через реку Черная, планируется сдать до конца ноября 2019 года.

Нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена замена изношенного слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт существующих тротуаров, замена бордюров, решеток ливневой канализации.







Вторник, 29 октября 2019 г. 1747

Источник: Портал Информер