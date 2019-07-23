В Севастополе пройдет международный фестиваль «Небо славян»

В Севастополе с 3 по 6 августа пройдет XVI международный некоммерческий фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян», приуроченный ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Фестиваль является открытым культурно-просветительским мероприятием с участием музыкантов, представителей власти, духовенства и общественности.

Он пройдет по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епископа Кронштадтского Назария – викария Санкт-Петербургской епархии.

Программа фестиваля включает в себя конкурс исполнителей духовно-патриотической песни, благотворительные концерты, выступления военного оркестра Черноморского флота и приглашенных артистов. Для гостей запланирована полевая кухня.

Организаторами фестиваля выступают: СРОО «Федор Ушаков – доблесть, вера, честь России и слава Севастополя», Александро–Невское братство (Санкт-Петербург), Уполномоченный по правам человека в г.Севастополь.

Мероприятие пройдет при поддержке Главного управления культуры правительства Севастополя, Командования Краснознаменного Черноморского флота, центра защиты семьи и детства «Русичи», Севастопольского благочиния, а также общественных и коммерческих организаций Севастополя и Республики Крым.

Организаторы фестиваля «Небо славян» приглашают севастопольцев и гостей города принять участие в запланированных мероприятиях.