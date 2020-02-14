В Севастополе пройдет Региональный турнир по Армейскому рукопашному бою

16 февраля, в 11.00 часов, в Севастополе, пройдет Региональный турнир по Армейскому рукопашному бою, посвященный Дню Защитника Отечества на Кубок СРО ВООВ «Боевое Братство» в котором примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет, а также в Чемпионате, в котором примут участие мужчины от 18 до 35 лет. Ребята от 6 – до 13 лет примут участие в спортивном Фестивале.

Турнир проводит Федерация Армейского рукопашного боя города Севастополя. Начало торжественной части в 11.00 по адресу ул. Вакуленчука, 29/5, спортивный комплекс «Муссон». В турнире по Армейскому рукопашному бою примут участие спортсмены Федерации Армейского рукопашного боя города Севастополя, Федерации АРБ Республики Крым, спортсмены Российского союза боевых искусств, Федерации Кудо, и иных направлений, а также гости с Тихорецка, Краснодара, и Ростовской области.

Армейский рукопашный бой (АРБ) с каждым годом набирает всё большую популярность в мире. Объяснение тому очень простое: данное боевое искусство минимально травмоопасно и соединило в себе сразу несколько прогрессивных видов, у которых, в свою очередь, взяли самые универсальные контактные элементы. Иными словами, АРБ – это комплекс приёмов, предназначенных одновременно, как для защиты, так и нападения.

Рождением АРБ принято считать 1979 год.

В том году он оформился в качестве военно-прикладного вида спорта, что официально подтвердил первый чемпионат Воздушно-десантных войск. Всесоюзное соревнование, как говорится, прошло на ура: в результате их проводили ежегодно, а ещё АРБ стал основой физподготовки начинающих воинов, и его удачно внедрили в программу их обучения. Вскорости армию Советского Союза трудно было представить без армейского рукопашного боя. Он привлекал молодых бойцом тем, что был доступным, а в своём арсенале объединял элементы сразу нескольких боевых искусств – бокса, дзюдо, самбо, борьба и других.

Ждем гостей и и жителей города, всех поддерживающих здоровый образ жизни – как участников, так и болельщиков. Вход свободный.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 40

Источник: Портал Информер