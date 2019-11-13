В Севастополе пройдет турнир по армейскому рукопашному бою

13 ноября 2019     16
В Севастополе пройдет турнир по армейскому рукопашному бою

16 ноября 2019 года, в субботу, в 11.00 в Севастополе пройдет первенство по армейскому рукопашному бою, в котором примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет, а также категории 18+.

Ребята от 6 до 11 лет примут участие в спортивном фестивале.

Это первый турнир, где спортсменам, при успешных показателях, смогут быть присвоены разряды.

Турнир проводит Федерация армейского рукопашного боя Севастополя.

Начало торжественной части в 11.00 по адресу: ул. Павла Корчагина, 1а (спортивный зал ДКР). 

В первенстве по армейскому рукопашному бою примут участие спортсмены Федерации армейского рукопашного боя Севастополя, Федерации АРБ Республики Крым, спортсмены Российского союза боевых искусств, Федерации Кудо и иных направлений, а также гости с Тихорецка, Краснодара, Воронежской и Ростовской областей.

Армейский рукопашный бой (АРБ) с каждым годом набирает всё большую популярность в мире. Объяснение тому очень простое: данное боевое искусство минимально травмоопасно и соединило в себе сразу несколько прогрессивных видов, у которых, в свою очередь, взяли самые универсальные контактные элементы.

Иными словами, АРБ – это комплекс приёмов, предназначенных одновременно как для защиты, так и нападения.

Рождением АРБ принято считать 1979-й. В том году он оформился в качестве военно-прикладного вида спорта, что официально подтвердил первый чемпионат Воздушно-десантных войск. Всесоюзное соревнование, как говорится, прошло на «ура»: в результате их проводили ежегодно, а ещё АРБ стал основой физподготовки начинающих воинов, его удачно внедрили в программу их обучения.

Армию Советского Союза трудно было представить без армейского рукопашного боя. Он привлекал молодых бойцов тем, что был доступным, а в своём арсенале объединял элементы сразу нескольких боевых искусств – бокса, дзюдо, самбо, борьба и других.

На турнир приглашаются все желающие!



Среда, 13 ноября 2019 г. 95

Источник: Портал Информер

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