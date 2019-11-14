В Севастополе пройдет форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь»

21 и 22 ноября в Доме офицеров Черноморского флота пройдет масштабный бизнес-форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь», в котором примет участие порядка тысячи человек. Об этом 14 ноября в ходе пресс-конференции рассказала вице-губернатор Мария Литовко.

«Форум мы проводим впервые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Очень важно, что участие бесплатное, приглашаем всех желающих», – сказала Мария Литовко.

Для того, чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте «мойбизнес.рф», выбрать вкладку «Мероприятия», найти «Форум в городе Севастополе», оставить свои контактные данные в форме регистрации, и проверить электронную почту, на которую поступит билет для участия.

Все форумы «Мой бизнес» в рамках нацпроекта проводит университет «Синергия» при поддержке Минэкономразвития России.

«Национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства ставит задачу увеличить число малых и средних предприятий на 30 % к 2024 году. У Севастополя огромный потенциал для развития бизнеса.

Это и свободно-экономическая зона, и уникальные логистические инфраструктурные возможности, которые созданы сегодня с открытием моста, и обслуживания экспорта, импорта, логистики, – возможности в регионе открываются самые большие.

Меры поддержки, которые сегодня разрабатываются и продолжают совершенствоваться в нашей стране, тоже должны дать соответствующий импульс», – подчеркнул вице-президент университета «Синергия» Юрий Мурадов.

Мария Литовко отметила, что благодаря нацпроекту с 2014 года около 400 субъектов малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку на сумму более 840 млн рублей в виде предоставления поручительств и выдачи микрозаймов, около 18 тысяч представителей субъектов малого и среднего предпринимательства получили комплекс информационно-консультационных услуг.

За текущий год в Севастополе в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП, уполномоченными банками выдано кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей.

«Мы также хотим, чтобы наши предприниматели при этом получали знания должного уровня о возможностях, которые сейчас даются для развития своего бизнеса. Для этого в Севастополе в рамках реализации национального проекта 7 декабря планируется открытие Центра «Мой бизнес». Это площадка позволит бизнесу в консолидированном виде получить разного рода поддержку и информацию», – отметила Мария Литовко.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 2000

Источник: Портал Информер