В Севастополе пройдёт благотворительная ярмарка

9 октября 2019     17
В Севастополе пройдёт благотворительная ярмарка

10 октября 2019 года на главной площади СевГУ студенческие отряды Севастополя проведут VI ежегодную студенческую благотворительную ярмарку.

В прошлом году в рамках благотворительной ярмарки было собрано 22 000 рублей, которые пошли в фонд помощи больным детям.В этом году представители студенческих отрядов погрузят вас в морскую атмосферу, благодаря тематике ярмарки. Для участия в благотворительности все желающие смогут обменять деньги на купоны, за которые можно приобрести продукцию или услугу. Кроме вкусной еды и студенческого ЗАГСа посетителей ярмарки ожидает концерт с творческими номерами и богатырские игры, в которых в этом году примут участие не только парни, но и девушки.

По итогам мероприятия по нескольким критериям будет выбрана лучшая команда. Все вырученные деньги пойдут на помощь детским домам.



Среда, 9 октября 2019 г. 206

Источник: Портал Информер

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