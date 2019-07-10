В Севастополе пройдёт чемпионат ЮФО по парусному спорту

10 июля 2019     27
В Севастополе пройдёт чемпионат ЮФО по парусному спорту

 

В Севастополе с 11 по 17 июля пройдёт чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту. Открытие состоится на базе яхт-клуба «Юг».

Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Севастополя» впервые выступает в статусе организатора этой регаты.

«По её итогам формируется сборная команда Южного федерального округа, представляющая наш край на всероссийской и мировой аренах», – сообщает пресс-служба правительства города.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов, в том числе представители Сочи, Новороссийска, Краснодара, Таганрога.

Севастополь на регате представят сильнейшие яхтсмены сборной команды города: Юрий Божедомов, Евгений Деев, Людмила Тимошина, Александра Чичерова. Также выступят юные перспективные спортсмены: Василий Богданов, Марина Федорова, Семен Механиков.

Источник: Портал Информер

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