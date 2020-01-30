В Севастополе проконтролировали работу перевозчиков общественного транспорта

30 января 2020     15
В Севастополе проконтролировали работу перевозчиков общественного транспорта

30 января сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя совместно с Ространснадрозом провели мероприятия по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, а также перевозчиков, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Такие мероприятия проводятся регулярно, не реже одного раза в две недели.«В ходе совместных мероприятий установлены факты посадки в автобус пассажиров в неустановленных местах на ул. Ревякина. По результатам составлены протоколы по части КоАП РФ «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса». Водителям грозит штраф 3000 рублей», – сообщил главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Владислав Минин.

Также у водителей проверили наличие всех необходимых документов: карты маршрута регулярных перевозок, путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра, страхового полиса.



Четверг, 30 января 2020 г. 385

Источник: Портал Информер

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