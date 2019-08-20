В Севастополе просят не парковать машины в зоне ремонта

20 августа 2019     9
В Севастополе просят не парковать машины в зоне ремонта

В связи выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Лазаревская в период с 19 августа по 10 сентября, ГБУ «Севастопольский Автодор» обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили в зоне производства работ.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке дороги ул. Лазаревская протяженностью 730 метров от ул. Героев Севастополя до ул. Пластунская планируется заменить бортовой камень, люков, отремонтировать водоотводные лотки и выполнить устройство 2 слоев асфальтобетонного покрытия.

По завершению дорожно-ремонтных работ на ул. Лазаревская подрядная организация ООО «Доринвест-Крым» приступит к демонтажным работам на ул. Пластунская.

Ул. Лазаревская, ул. Пластунская и еще 15 автомобильных дорог, вошедшие в план ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечены на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и набрали большое число голосов севастопольцев.

По словам автомобилистов, улица Пластунская в плохом состоянии, скорость движения на машине в среднем 10-15 километров, поток машин по этой улице очень большой, так как это дорога дублёр улицы Багрия.

На сегодняшний день на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Севастополе отмечено 419 участков общей протяженностью 120 км., за которых отдано около 8 тысяч голосов.

Источник: Портал Информер

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