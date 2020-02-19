В Севастополе профилактикой экстремизма занимаются актеры (ФОТО, ВИДЕО)

В трех школах, которые находятся в Нахимовском округе Севастополя, пройдут театрализованные действия, направленные на «профилактику терроризма и экстремизма». Продолжительность каждого спектакля — не более 45 минут.Исполнитель должен написать сценарий, привезти в школы артистов и оборудование, раздать по 200 листовок соответствующей тематики, и, что важно – убрать место проведения мероприятия.Сценарии будут согласовываться с властями, и чиновники, как написано в документах закупки, могут вносить правки.

Контракт в 102 тыс рублей заключен с местной предпринимательницей Оксаной Говоровой. Она очень плотно работает с администрацией Севастополя: организует концерты, форумы и другие мероприятия.По данным из открытых источников, власти заключили с ней контракты на сумму, превышающую 32 млн рублей.

«ИНФОРМЕР» обратился к Оксане Говоровой за комментарием.

Мы в городе под патронатом у МВД и прокуратуры Севастополя, работаем в направлении профилактики экстремизма и радикализма для школьников, рассказываем в форме интерактивных спектаклей на тему антитеррор, пожарная безопасность, спасение на водах и так далее.

Форма интерактивных спектаклей выбраны потому, что деткам это лучше «заходит» в сознание, чем просто лекции. Также мы помогаем развивать детские театральные кружки. Малыши очень счастливы»,

– сказала Говорова.

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Предприниматель также предоставила положение по конкурсу «Мир вокруг нас».







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 406

Источник: Портал Информер