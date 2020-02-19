В Севастополе профилактикой экстремизма занимаются актеры (ФОТО, ВИДЕО)

В трех школах, которые находятся в Нахимовском округе Севастополя, пройдут театрализованные действия, направленные на «профилактику терроризма и экстремизма». Продолжительность каждого спектакля — не более 45 минут.Исполнитель должен написать сценарий, привезти в школы артистов и оборудование, раздать по 200 листовок соответствующей тематики, и, что важно – убрать место проведения мероприятия.Сценарии будут согласовываться с властями, и чиновники, как написано в документах закупки, могут вносить правки.
Контракт в 102 тыс рублей заключен с местной предпринимательницей Оксаной Говоровой. Она очень плотно работает с администрацией Севастополя: организует концерты, форумы и другие мероприятия.По данным из открытых источников, власти заключили с ней контракты на сумму, превышающую 32 млн рублей.
«ИНФОРМЕР» обратился к Оксане Говоровой за комментарием.«На нашем канале ютуба есть такие постановки. 32 миллиона рублей – это госконтракты за 10 лет предпринимательства. Там крупные ремонты, уборки и прочее.
Мы в городе под патронатом у МВД и прокуратуры Севастополя, работаем в направлении профилактики экстремизма и радикализма для школьников, рассказываем в форме интерактивных спектаклей на тему антитеррор, пожарная безопасность, спасение на водах и так далее.Для молодежи проводим цикл круглых столов — профилактика экстремизма и радикализма, религиозной и социальной нетерпимости в молодёжной среде. Являемся учредителями и организаторами конкурса видеороликов «Мир вокруг нас» по вышеуказанной теме.
Форма интерактивных спектаклей выбраны потому, что деткам это лучше «заходит» в сознание, чем просто лекции. Также мы помогаем развивать детские театральные кружки. Малыши очень счастливы»,– сказала Говорова.
Предприниматель также предоставила положение по конкурсу «Мир вокруг нас».
Понедельник, 17 февраля 2020 г. 406
Источник: Портал Информер