В Севастополе проходит акция по сбору опасных отходов

10 декабря 2019     13
В Севастополе проходит акция по сбору опасных отходов

Акция по приему опасных отходов у населения пройдет в Севастополе 14 декабря на парковке у ТЦ Sea Mall на проспекте Генерала Острякова, 260. Ее организует ООО «Агентство «Ртутная безопасность» при поддержке главного управления природных ресурсов и экологии города.

«В рамках акции у населения на безвозмездной основе принимаются следующие виды отходов: пластик, стекло, батарейки, макулатура (картон, бумага), медицинские отходы, ртутные лампы и другие ртутьсодержащие приборы и изделия, градусники, аккумуляторы, оргтехника», – сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

В ведомстве подчеркнули, что предприятие имеет необходимые лицензии на сбор и обезвреживание опасных отходов.

Также имеется специальная тара для хранения и транспортирования всех видов ртутных ламп, компьютеров и комплектующих (оргтехники), а также ртутьсодержащих отходов.



Вторник, 10 декабря 2019 г. 271

Источник: Портал Информер

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