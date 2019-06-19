В Севастополе проходит заседание Морской коллегии

19 июня 2019     19
В Севастополе проходит заседание Морской коллегии

В вопросе загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса Крыма и Севастополя «остаются нерешенные проблемы». Об этом 19 июня заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе.

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«Остаются нерешенные проблемы. Планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года», – сообщил вице-премьер.

По его словам, ранее Морская коллегия поручала разработать комплекс мер по продвижению гражданской продукции предприятий ОПК. 

«По мнению Минпромторга, продуктовый портфель по диверсификации ОПК может включать газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда», – сказал он.

Для выявления проблемных вопросов в организации ОПК Крыма Минпромторгом проводится еженедельный мониторинг, добавил Борисов. 

«Анализ показывает, что в целом ситуация стабильная. Обеспечивается загрузка организаций ОПК в соответствии с перспективным планом загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий до 2027 года», – сообщил вице-премьер.

Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании коллегии сообщил, что региональные власти разработали ряд предложений для решений проблемных вопросов в сфере ОПК. 

«Эти вопросы для нас жизненно важны. Это касается и загрузки крымских предприятий, и вопросов повышения обороноспособности страны в части мер по повышению боеспособности Черноморского флота. Мы подготовили ряд предложений. Наши промышленники также предложения сформировали. Я подготовил ряд обращений. Я буду просить, чтобы эти предложения были внесены в протокол совещания», – сказал Аксёнов. 

На Морской коллегии в Севастополе сегодня было объявлено о фактическом завершении восстановления подводных сил Черноморского флота. Также члены коллегии обсуждают вопросы обеспечения безопасности на море.

Источник: Портал Информер

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