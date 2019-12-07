В Севастополе проходит оценка сельскохозяйственных земель

Первые 1 тыс га земель сельскохозяйственного назначения будут обследованы до конца этого года.

«В Севастополе первые 1 000 га обследуют до конца текущего года. В дальнейшем подобные исследования планируется провести на всех землях нашего региона для создания единой системы контроля за ними», – сообщил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Обследование инициировали специалисты «Центра агрохимической службы «Крымский» и филиала «Россельхозцентра» по Республике Крым. Оно предполагает определение вида каждого участка, агрохимический и эколого-токсикологический анализ почвы.

Результаты позволят более точно подбирать для них сельскохозяйственные культуры для выращивания и агротехнические методы обработки. Также это должно благотворно повлиять на урожайность растений и повысить продуктивность деятельности сельхозпредприятий.







Суббота, 7 декабря 2019 г. 34

Источник: Портал Информер