В Севастополе проходит реконструкция жилых домов

16 октября 2019     11
В Севастополе проходит реконструкция жилых домов

16 октября и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов совместно с заместителем главы Фонда содействия капитальному ремонту Сергеем Шияновым проверили работы по капитальному ремонту инженерных сетей в 310-квартирном доме на ул. Фадеева №19. Здесь заменена система отопления, а в процессе – ремонт сетей водоснабжения, канализации и электрики.

Масштабы ремонта колоссальные: подрядчики заменили почти 6 км. труб центрального отопления, 1,5 км. трубопровода водоснабжения и 1,6 км. канализации.

Кроме того, жители этого дома не только получили общедомовые приборы учета, но и автоматический узел регулирования температуры теплоносителя с погодным регулированием. Теперь жители будут платить только за полученное в нужное время тепло.

По словам Сергея Шиянова, перед подрядчиком поставлена задача – заменить систему отопления к осенне-зимнему периоду.

Евгений Горлов отметил, что по поручению врио губернатора, при ремонте используется комплексный подход: после того, как ФСКР завершит работы по замене инженерных сетей в доме, Управляющая компания сможет отремонтировать подъезд.

 



Среда, 16 октября 2019 г. 265

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Детям, которые растут дома, помогут специалисты консультационного центра
Детям, которые растут дома, помогут специалисты консультационного центра

В Севастополе родителей тех детей, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения, пригласили в консультационный центр. Он работает в детском саду …


17 октября в Керчи объявлено днем траура
17 октября в Керчи объявлено днем траура

Завтра в Керчи будут приспущены государственные флаги, а на всех предприятиях, организациях и в учебных заведениях города пройдет минута молчания в память …


Севастопольца обвиняют в убийстве своего дедушки
Севастопольца обвиняют в убийстве своего дедушки

В Севастополе возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Гагаринского района. Он обвиняется в убийстве своего 71-летнего дедушки. …


В Севастополе проходит реконструкция жилых домов
В Севастополе проходит реконструкция жилых домов

16 октября и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов совместно с заместителем главы Фонда содействия капитальному ремонту Сергеем Шияновым проверили работы по капитальному ремонту …


Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Если Россия оказывает помощь Сирии, то это «отлично» для Москвы, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters. Трамп …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты