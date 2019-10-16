В Севастополе проходит реконструкция жилых домов

16 октября и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов совместно с заместителем главы Фонда содействия капитальному ремонту Сергеем Шияновым проверили работы по капитальному ремонту инженерных сетей в 310-квартирном доме на ул. Фадеева №19. Здесь заменена система отопления, а в процессе – ремонт сетей водоснабжения, канализации и электрики.

Масштабы ремонта колоссальные: подрядчики заменили почти 6 км. труб центрального отопления, 1,5 км. трубопровода водоснабжения и 1,6 км. канализации.

Кроме того, жители этого дома не только получили общедомовые приборы учета, но и автоматический узел регулирования температуры теплоносителя с погодным регулированием. Теперь жители будут платить только за полученное в нужное время тепло.

По словам Сергея Шиянова, перед подрядчиком поставлена задача – заменить систему отопления к осенне-зимнему периоду.

Евгений Горлов отметил, что по поручению врио губернатора, при ремонте используется комплексный подход: после того, как ФСКР завершит работы по замене инженерных сетей в доме, Управляющая компания сможет отремонтировать подъезд.







Среда, 16 октября 2019 г. 265

Источник: Портал Информер