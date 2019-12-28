В Севастополе проходят ёлки для многодетных семей с приемными детьми

Вот уже десять лет, несмотря на кризисы, экономическую нестабильность, СРОО «Севастопольские мамы» реализует проект новогодних праздников для севастопольских детей.

28 декабря в зале «Адмирал» состоялся особенный праздник «Мамины елки».

При поддержке управления культуры Севастополя новогодний утренник был проведен для деток, которых когда-то бросили биологические родители, кто еще вчера жил в Детских домах и мечтал только об одном, чтобы свершилось настоящее чудо, и они обрели семью. И чудеса случаются…

После проведенного праздника председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева, переполненная эмоциями, отметила: «В жизни этих детей случилось чудо – они встретили тех, для которых оказались нужными и важным. Их приняли в свои семьи мамы и папы, приняли третьими и пятыми, восьмыми и даже десятыми детьми по счету, но приняли как любимых, важных и нужных людей.

И сегодня эти дети обнимали нашего Дедушку Мороза, а я плакала от счастья, а также от того, что я встретилась с настоящим человеческим чудом.

У брошенного ребенка появились любящие родители, теперь он танцует у елки и уже не помнит пьющих-бьющих родителей, ненависть, голод и агрессию. Самое больше чудо в жизни сделали эти мамы и папы с большим сердцем – они сделали деток счастливыми! Они подарили самое важное, что может быть в жизни каждого человека – семью».

Именно для таких волшебников, которые выбрали для себя важную миссию, быть родителями детям, СРОО «Севастопольские мамы» подготовила 10 внушительных «наборов чистоты».

Елена Голубева отметила: «Купили мы их за счет ваших пожертвований, которые вы, севастопольцы, оставляете в копилках «Чистого дома». И подарили мы их в знак благодарности и признательности за то, что 54 ребенка, мальчики и девочки, живут не в казенном государственном сиротском учреждении, а дома, где чисто, светло, а также пахнет сырниками по утрам.

Они учатся в школе, помогают по хозяйству, уважают родителей и растут людьми, нужными тем, кто рядом с ними. Это счастливые дети, счастливые семьи! И мы рады, что смогли подарить этим замечательным людям и их детям настоящий новогодний праздник».

Дед Мороз, Снегурочка, сказочные герои создали настоящую новогоднюю атмосферу. Шутки и конкурсы, песни и хоровод вокруг красавицы елки, и, конечно же, вкусные и сладкие подарки детворе, которые дарила детям волшебница и Снегурочка – Татьяна Свиридова.

Праздник удался на славу, считают севастопольские мамы.

Многодетная мама Наталья П. подчеркнула: «Большое, большое спасибо за праздник! Детям очень понравилось! Набор чистоты просто супер! Очень понравились аниматоры, настоящие профессионалы своего дела! Мы на таком замечательном празднике впервые».

Мама Светлана К. продолжила: «Большое спасибо «Севастопольским мамам» за великолепный праздник и подарки для наших детей!».

Накануне Нового года еще несколько утренников «Мамины елки» порадуют севастопольских ребят новыми приключениями. Дед Мороз и Снегурочка гарантируют отличное настроение и исполнение желаний.

СРОО «Севастопольские мамы» благодарит сотрудников ГБУ Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям» и персонально Галину Емельянову за поддержку и помощь родителям приемных детей.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 1984

Источник: Портал Информер