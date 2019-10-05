В Севастополе прошел мастер-класс, который пройдет не каждый спецназовец

5 октября 2019     21
В Севастополе прошел мастер-класс, который пройдет не каждый спецназовец

2 октября по приглашению севастопольской Федерации “ММА” и севастопольского Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) (в рамках проекта “Миссия чемпиона”, – прим. редакции) в бойцовском клубе “Анаконда” прошел мастер-класс с одним из самых титулованных самбистов мира.

Город-герой посетил заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратный чемпион мира, 4-х кратный чемпион Европы, победитель Кубка Мира, 7-ми кратный чемпион СССР и РФ по самбо Владимир Геннадьевич Япринцев.

Федерация СБЕ ММА Севастополя (в рамках проекта “Миссия чемпиона”) уже в четырнадцатый раз привозит в город лучших из лучших чемпионов в мире единоборств.

После разминки, в процессе двухчасовой тренировки, Япринцев поделился с ребятами своими борцовскими хитростями, показал несколько вариантов прихвата голеностопа соперника и множество вариантов работы в партере с доведением схватки до победы.


В бойцовском клубе СБЕ “Анаконда” собрались единоборцы многих стилей и направлений из множества клубов и спортивных федераций города. К сожалению, зал не смог вместить всех желающих потренироваться под руководством именитого самбиста.


По окончании тренировки Япринцев ответил на всевозможные вопросы, а также объяснил, как правильно выстраивать тренировочный процесс и на что уделять особое внимание, правильно питаться и восстанавливаться после завершения турнира, а самое важное — это упорно и систематически тренироваться и ежедневно идти к своей цели.

Проект «Миссия Чемпиона» проходит в Севастополе уже в четырнадцатый раз. Направлен он, прежде всего, на объединение спортсменов из разных видов единоборств, воспитывает чувство дружбы и взаимовыручки, а также повышает уровень бойцовских навыков.


“Мастер-класс прошел на высоком профессиональном уровне при полном аншлаге”, – отметил президент Федерации ММА Севастополя, исполнительный директор Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) Сергей Кот.

 


Суббота, 5 октября 2019 г. 7192

Источник: Портал Информер

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