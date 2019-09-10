В Севастополе прошел Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

7, 8 и 9 сентября 2019 года Севастопольский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Российского военно-исторического общества с большим успехом провел Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя».7 и 8 сентября на территории Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган» состоялись реконструкции сражений времен обороны Севастополя 1854-1855 гг., а также интерактивные площадки, лекции и множество других интересных мероприятий. На аллеях Малахова кургана были представлены музейные выставки: «Мое Отечество сынами славится» и археологических находок Крымской войны, а также выставка Севастопольского Морского Собрания.В «Детском бастионе» маленькие гости фестиваля вместе с защитницами-горожанками собирали ядра и картечь. В «Школе каллиграфии» научились писать гусиным пером и ставить сургучные печати. В «Школе артиллерии» ребята научились разбираться в устройстве артиллерийских орудий, а самые смелые совершали выстрелы из четырехдюймовой мортиры – копии орудия юного артиллериста Коли Пищенко. Все желающие могли своими руками изготовить традиционную куклу-мотанку.

В «Школе морского дела» опытный капитан познакомил с организацией службы моряков, рассказал об устройстве парусного корабля и научил вязать морские узлы. А ремесленники города мастеров «Живая Русь» провели мастер-классы по народным ремеслам. Особым интересом у гостей пользовались лекции Сергея Плотникова из «Музея забытой музыки» (г. Воронеж). Он радовал их песнями, а также рассказывал, как и на чем в прошлые века создавали музыку.Посетители фестиваля увидели русский походный лагерь, ознакомились с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны, узнали, в каких условиях работал выдающийся хирургв осажденном Севастополе, а также заглянули в лагерь противника.

8 сентября 2019 года, во второй день Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника (ул. Ленина, 35) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя 1854-1855 гг.: результаты и перспективы исследований», посвященная 165-летию начала обороны Севастополя 1854-1855 гг. в годы Крымской (Восточной) войны.

А уже вечером, впервые в Севастополе, на площади у Оборонительной башни Корниловского бастиона на Малаховом кургане зазвучала органная музыка. В органно-хоровом концерте приняли участие народный артист России Олег Хомяков, а также камерный хор Челябинской государственной филармонии (художественный руководитель Ольга Селезнева) и камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест» (художественный руководитель Владимир Николенко).

9 сентября 2019 года на Братском кладбище защитников Севастополя (Северная сторона) в День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 гг., прошел митинг-реквием. Также состоялось захоронение останков 37 воинов, павших во время первой обороны Севастополя, а также останков неизвестной сестры милосердия.

Панихиду по погибшим совершил настоятель Свято-Никольского храма протоиерейС воинскими почестями воины были преданы земле. Память о героях сохранится в благодарной памяти потомков.

Коллектив Севастопольского военно-исторического музея-заповедника выражает признательность участникам фестиваля, партнерам и гостям. Благодаря отзывам гостей фестиваля, профессионализму и неравнодушию его участников с каждым разом фестиваль становится лучше и интереснее. Мы приглашаем всех на «Русскую Трою – 2020».





Вторник, 10 сентября 2019 г. 1950

Источник: Портал Информер