В Севастополе прошел оперативно-профилактический рейд «Автобус»

Основная цель рейда – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных автобусов.

За время мероприятия сотрудники ГИБДД в отношении водителей составили 11 административных протоколов, 5 из них – за не пристёгнутый ремень безопасности, 4 – за несоблюдение требований дорожных знаков, остальные 2 – за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и за нарушение требования знака «Уступи дорогу».

Особое внимание Госавтоинспекторы обращали на техническое состояние транспортных средств, в том числе наличие и исправность тахографов, фиксирующих режим труда, отдыха водителей и показатели скорости. Также полицейские проверили законность осуществления пассажирских перевозок.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» будет проводиться регулярно.





Четверг, 8 августа 2019 г. 412

Источник: Портал Информер