В Севастополе прошел «Парад счастливых семей» (ВИДЕО)

Женщина сходила на секс-фестиваль и получила инфаркт В английском графстве Вустершир женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ. Об этом сообщает британское издание …



Как тебе такое «Единая Россия»-3?! Как стало известно редакции “ИНФОРМЕРа” от хорошо осведомленного источника, бизнесмен Алексей Чалый, 8 июля подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного …

