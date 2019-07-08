Источник: Портал Информер
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Женщина сходила на секс-фестиваль и получила инфаркт
В английском графстве Вустершир женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ. Об этом сообщает британское издание …
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В Севастополе проходит вакцинация животных от бешенства
Источник: Портал Информер
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В Севастополе прошел «Парад счастливых семей» (ВИДЕО)
Источник: Портал Информер
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Как тебе такое «Единая Россия»-3?!
Как стало известно редакции “ИНФОРМЕРа” от хорошо осведомленного источника, бизнесмен Алексей Чалый, 8 июля подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного …
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«ИнтерСтрой» достроил многострадальный дом в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО)
История многострадального дома по ул. Корчагина,19б началась в 2007 году. Тогда строительная компания «Югмонолитспецстрой» начала строительство элитного жилья по невысоким …