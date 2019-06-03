В Севастополе прошел рейд «Автобус»

32 водителя общественного транспорта привлекли к административной ответственности по итогам рейда “Автобус”. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

В 11 случаях водители нарушали правила использования внешних световых приборов, в 5 случаях – не использовали ремни безопасности.

Также выявлено 5 фактов нарушения правил маневрирования и 5 – управления транспортом с техническими неисправностями. Четверо водителей нарушили правила перевозки пассажиров, один перевозчик не был зарегистрирован в установленном порядке, один – управлял транспортом без документов.

“За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к административной ответственности привлечено 3 должностных лица предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений”, – отмечается в сообщении УМВД Севастополя.

Всего сотрудники Госавтоинспекции проверили более 70 автобусов.