В Севастополе прошел рейд по выявлению пьяных водителей

2 декабря 2019     18
В Севастополе прошел рейд по выявлению пьяных водителей

Госавтоинспекция постоянно контролирует транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками. Только за ноябрь при помощи камер фото и видеофиксации в отношении водителей, управляющих такими автомобилями, вынесено 121 постановление.

Кроме этого, выявлены и задержаны 4 водителя, которые управляли транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Информация по одному из них поступила в прошлый четверг в дежурную часть ГИБДД от сотрудника центра автоматической фиксации административных правонарушений: по городу передвигается водитель на автомобиле Ниссан, который снят с учёта и не зарегистрирован в установленном порядке.

Благодаря системе поиска «Поток» было установлено место, время и направление движения иномарки. Через несколько минут она была задержана на улице Хрусталёва экипажем ДПС.

Водитель – житель Севастополя 1994 года рождения — пояснил, что приобрел автомобиль в Москве, но на учёт его не поставил. За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, на водителя был составлено постановление, а регистрационные номера изъяты.

Также выяснилось, что за данным водителем числится 216 неоплаченных штрафов за различные административные правонарушения, среди которых превышение скоростного режима, в том числе на 40 и 60 километров в час, выезд на полосу встречного движения, проезд стоп линии на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил парковки.

Согласно законодательству Российской Федерации, если эти штрафы не будут оплачены в установленный срок, то их сумма может быть увеличена в двукратном размере. Кроме того, неуплата штрафа может грозить административным арестом на срок до пятнадцати суток либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что самый действенный способ избежать штрафов с камер фото и видеофиксации – соблюдать Правила дорожного движения.



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

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