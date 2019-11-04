В Севастополе прошел сольный концерт Вячеслава Музыченко

1 ноября во Дворце культуры рыбаков звучала «Музыка любви». В концертном зале прошел торжественный вечер, посвященный 15-летию творческой деятельности солиста Дворца, лауреата международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, заслуженного артиста Севастополя Вячеслава Музыченко.

«Вокальный талант Вячеслава многогранен. Ему подвластно всё – от классики до современной эстрады. Он по праву занимает достойное место в культурном пространстве Севастополя. Я искренне желаю ему вдохновения, покорения новых вершин исполнительского мастерства и безграничной любви преданной публики», — отметила директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Викторовна Зенина.

С пятнадцатилетием творческой деятельности В.Музыченко пришел поздравить и председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

С первых же секунд появления артиста на сцене складывалось такое впечатление, что Вячеслав родился вместе с любовью к музыке и несет эту любовь через всю свою жизнь, сохраняя первозданную трепетность и нежность.

Обладатель лирического тенора, певец мастерски владел голосом. Его редкий по красоте тембр был наполнен особой волнующей выразительностью.

В этот вечер в исполнении артиста прозвучали легендарные эстрадные хиты, русские и украинские народные песни, ария Мистера Икс из оперетты И.Кальмана «Принцесса цирка».

Украшением концертной программы стали не только хореографические композиции образцового ансамбля бального танца «Мириданс» и народного ансамбля эстрадного танца «Мистериум» Дворца культуры рыбаков, народного хореографического ансамбля «Радость» Балаклавского дома культуры, но профессиональный конферанс Инны Кулик, эффектное видео на каждую музыкальную композицию.

Почти два часа длился концерт, но, по ощущениям зрителей, он «стремительно пролетел».

Вячеслав выложился на все сто процентов, покорив публику своей эмоциональностью, позитивной энергетикой и потрясающей самоотдачей. Праздничный вечер, как и полагается, закончился овациями, букетами цветов и подарками. Безусловно, концерт «Музыка любви» стал значительным событием в культурной жизни Севастополя.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 229

Источник: Портал Информер