В Севастополе прошел турнир по универсальному бою в память о погибшем ополченце Ростиславе Лазаренко

8 декабря в Севастополе, в СК «Муссон», состоялся первый открытый турнир по универсальному бою, посвящённый памяти ополченца, погибшего на Донбассе, Ростислава Лазаренко.

Инициатором проведения турнира выступила Севастопольская федерация универсального боя (руководитель). Соорганизаторами — «Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин»» и ВООВ «Боевое братство».

На турнире приняли участие спортсмены Республики Крым и Севастополя — более 70 участников (как дети, так и взрослые).

Почетными гостями турнира были: мать погибшего воина Зинаида Евгеньевна, депутат Законодательного собрания, командир севастопольского «Беркута», полковник Сергей Колбин, почетный президент федерации универсального боя, генерал-лейтенант МВД Георгий Будагьянц, член Совета ОД «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина», генерал-майор Валерий Петухов, член ВООВ «Боевое братство», руководитель регионального отдела «Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин» Александр Синявский, председатель РОО «Оборона Севастополя» Николай Щенников и представители «Союза добровольцев Донбасса».

Соорганизатор турнира Александр Синявский отметил: «Турнир по универсальному бою памяти Ростислава Лазаренко станет традиционным и ежегодным!».

Ростислав Лазаренко – доброволец из Крыма. Позывной «Рост». Старший инструктор Федерации армейского рукопашного боя Севастополя, вахмистр особого севастопольского округа терского казачьего войска. Родился в селе Балковци Волочинского района Хмельницкой области.

По окончании срочной службы в вооруженных силах проходил службу в спецподрозделении «Беркут» в Первомайском районе Николаевской области. В 2005 году переехал на постоянное место жительства в Крым. Во время «Русской весны», совместно с бойцами севастопольского «Беркута», организовывал блокпосты на Чонгаре.

«В первую же ночь формирования блокпостов на въезде в Крым он был там. И там без устали успевал и засады сделать, и в разведку сходить, и блокпосты проверить. Как специалист, как боец – очень грамотный. Добрый и отзывчивый. Человек, на которого можно было в любую минуту опереться», — вспоминает о Ростиславе президент Севастопольского отделения международного мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Синичкин.

Когда на Донбассе от рук ВСУ начали гибнуть мирные жители, Ростислав принял твердое решение стать добровольцем. В августе 2014 года он отправился на Донбасс. Ростислав Лазаренко принимал участие в боях за донецкий аэропорт. Надёжный, весёлый, всегда готовый подставить плечо – таким запомнили добровольца его братья по оружию. К сожалению, 5 декабря 2014 года его жизнь трагически оборвалась. Воин погиб под донецким аэропортом. 15 декабря ему исполнилось бы 34 года… Ростислава Лазаренко похоронили со всеми воинскими почестями.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 413

Источник: Портал Информер