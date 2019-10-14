В Севастополе прошел уникальный тренинг

В Севастополе презентовали благотворительный уникальный тренинг проекта – конкурс красоты «Королева Севастополя».

12 октября в 12.00 на театральной улице в Артбухте состоялась презентация, посвящённая началу реализации проекта – благотворительный конкурс красоты «Королева Севастополя».

Организатором проекта стали: руководитель Севастопольской региональной общественной организации «Молодежное движение Миротворец» Андрей Гефтман, модельер и коуч личностного роста Светлана Возиян.

Уникальность данного проекта заключается в том, что его участницам будет предоставлена максимальная возможность для саморазвития, повышения узнаваемости, развития публичности и благотворительная помощь детям, больным сахарным диабетом.Девушкам будут присвоены уникальные номинации: «Мисс доброта», «Мисс Сафари», «Мисс GQ», «Мисс ТВ», «Мисс Фейс контроль» и др.

Ведущей мероприятия стала известная артистка Надежда Мироводова, которая не только замечательно проводит торжества, но и обучает вокалу.

Участницы конкурса презентовали творческие номера, читали стихотворения собственного сочинения, пели песни, а также демонстрировали танцевальные и цирковые номера.

Партнерами конкурса выступили: GQ кафе, фитнес-центр «Сафари», ресторан «БаринЪ», крос фитклуб «Гризли», салон красоты «Зеркало», салон тайского массажа «Real Thai», салон красоты «Формула красоты», продюсерский центр FC Media, Фемили парк, бизнес клуб «Манифестор», Loft кафе, женский клуб Smooth, Aqua Deluxe Steam Resort, Театральная улица, интернет-магазин цветов «Цветокус», Оля Скрылёва – дизайнер украшений, Госавтошкола, танцевальные коллективы «Мир танца» и «Черноморец».

Информационными партнерами выступают интернет-издание «ИНФОРМЕР», AlexSamProd (Алекс Сам Прод), фото и видео продакшн, «Затейливый Севастополь».

Источник: Портал Информер