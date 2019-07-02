В Севастополе прошел фестиваль «Zакрытый покаz-2019»

Кто хоть раз побывал в театре, тот помнит ощущение волшебства и тайны, когда в зале гаснет свет, открывается занавес и в лучах света мы видим героев спектакля… Во Дворце культуры рыбаков закончилась фестивальная неделя, подарившая севастопольской публике возможность посмотреть интересные пьесы, оригинальные инсценировки прозы, увидеть молодых артистов в неожиданных амплуа и познакомиться с новыми театральными коллективами.

30 июня состоялась торжественная церемония закрытия и награждение участников XII городского фестиваля малых театральных форм «Zакрытый покаZ».

«2019 – Год театра. Я убеждена, что наш фестиваль способствует притоку в театральную жизнь новой энергии. Постановки, которые созданы в творческих лабораториях малых форм, обязательно займут достойное место в театральной жизни Севастополя в ближайшем будущем», — рассказала Татьяна Зенина, директор Дворца культуры рыбаков, координатор федерального проекта «Культура малой Родины».

В этом году в фестивале приняли участие 10 театров. Программа фестиваля состояла из конкурсной и внеконкурсной частей. Два спектакля «Оскар и Розовая Дама» и «ТеремОк» во внеконкурсной программе представил Театр имени Кукол Дворца культуры рыбаков. Кроме конкурсных показов в рамках фестиваля впервые был реализован театральный проект «Читка», в котором приняли участие севастопольские драматурги Ольга Манько, Владимир Горбань, Игорь Семин.

На церемонии закрытия были объявлены победители. По традиции фестиваля организаторы вручили участникам дипломы и памятные подарки.

Дипломами лауреатов фестиваля были отмечены театральная студия Севастопольского государственного университета (руководитель Н.Коваленко) и автор моноспектакля «Сказки по пересеченной местности» М.Паршиков (поэ-сказочник ЗряМолодец).

В номинации «Лучшая драматургия» победу одержал авторский проект «Мастер и Маргарита.Постскриптум» Л.Заплатниковой, актрисы Севастопольского академического русского драматического театра им.А.В.Луначарского. В номинации «Лучшая режиссура» — спектакль «Кокон: хроника женского безумия» (режиссер А.Маслов)

Диплом за лучшую мужскую роль вручен актеру театральной мастерской «Плей» Илье Шевченко за роль Николя в спектакле «Франк и Николя». Диплом за лучшую женскую роль достался актрисе театра драмы «Психо Дель Арт» Оксане Тяганян за роль Марии в спектакле «Кокон: хроника женского безумия».

В номинации «Лучшая хореография» победу одержал спектакль «Кровавая свадьба» Севастопольского академического театра танца им.В.А.Елизарова (режиссер –постановщик Е.Гордиенко). В номинации «Прорыв ZZ-XII» диплом получил «НеТеатр» за спектакль «4» (режиссер-постановщик Ксения Пещик). Спектакль по пьесе М.Метерлинка «Слепые» проходил на глубине 47 метров под землей в музее «Подземный Севастополь». Изюминка этой постановки в том, что действие проходило в темноте, а в роли незрячих побывали сами зрители.

Специальным призом жюри была отмечена театральная студия «Чердак» Дома офицеров флота (руководитель Т.Павленко) за постановку «Прекрасная лягушка».Обладателем Гран-при фестиваля стал образцовый учебный театральный центр сош №14 им.И.С.Пьянзина (художественный руководитель И. Плескачева) за спектакль «Прощай,Овраг!». Вместе с дипломом И.Плескачевой вручили подарок от Дворца культуры рыбаков — театральный фонарь — символ тепла и света, символ бесконечной любви к театральному искусству.

XII городской фестиваль малых театральных форм «Zакрытый покаz-2019» завершился, оставив в сердцах благодарных зрителей огромное количество приятных впечатлений. Виват, театр!