В Севастополе прошла конференция онкологов

5 ноября 2019     14
В Севастополе прошла конференция онкологов

В севастопольском городском онкологическом диспансере состоялась региональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам лечения рака легкого и онкопатологий желудка. Об этом сообщает администрация медицинского учреждения.

Гостем конференции стал известный российский онколог Михаил Тер-Ованесов – доктор медицинских наук, заместитель главного врача по онкологии и хирургии московской городской клинической больницы № 40, профессор кафедры онкологии и гематологии ФГБУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В мероприятии приняли участие севастопольские онкологи, хирурги и химиотерапевты, а также доктора-гистологи, которые всегда работают в тесной связке с клиницистами.

Темами конференции стали иммуноонкологические аспекты лечения рака легкого, а также современные подходы в медикаментозной терапии и хирургическом лечении рака желудка. Севастопольские доктора смогли ознакомиться с новыми тенденциями.

Образовательный проект продолжается, 28 ноября состоится очередная конференция, где будут рассмотрены наиболее важные вопросы лечения рака молочной железы.

На мероприятии выступит заслуженный врач России, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии в Сибирском медицинском университете Елена Слонимская.

Напомним, в ноябре в онкодиспансере проходит месячник здоровья легких. Мероприятие проводится в целях профилактики и активной ранней диагностики начальных, в том числе доклинических, стадий злокачественных новообразований органов дыхания.

Участники акции могут пройти бесплатное обследование на цифровом компьютерном томографе. Уровень аппарата позволяет получить высококачественное изображение, необходимое для точной постановки диагноза, при низкой лучевой нагрузке на пациента.

Для прохождения осмотра необходимо получить направления установленного образца из поликлиники по месту жительства и записаться на прием.

Запись и справочная информация по телефону единого контакт-центра здравоохранения: 8-800-5-800-800.



Вторник, 5 ноября 2019 г. 98

Источник: Портал Информер

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