В Севастополе прошла «Миссия чемпиона ММА»

9 сентября 2019 года по приглашению севастопольской Федерации ММА и севастопольского Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) в рамках проекта “Миссия Чемпиона” в бойцовском клубе “Анаконда” прошел мастер-класс с известнейшими в мире единоборств спортсменами.

Город-герой посетили: главный тренер сборной России по смешанному боевому единоборству(ММА) Геннадий Капшай и двукратный чемпион России, чемпион мира по ММА Гаджимурад Закаев и ведущий специалист Союза ММА России по работе с Минспортом РФ Никита Афанасьев.

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Федерация СБЕ ММА Севастополя, в рамках проекта “Миссия чемпиона”, уже в тринадцатый раз привозит в город лучших из лучших бойцов в мире единоборств.

В бойцовском клубе СБЕ “Анаконда” собрались единоборцы многих стилей и направлений из множества клубов и спортивных федераций города. К сожалению, зал не смог вместить всех желающих потренироваться под руководством именитых спортсменов.

После разминки Заваев показал несколько вариантов прихвата передней ноги соперника с дальнейшим сваливанием и контролем. В процессе двухчасовой тренировки севастопольские бойцы освоили множество интересных связок в борцовской технике с добиванием

соперника в партере.

Главный тренер сборной России Геннадий Капшай по окончании тренировки ответил на множество вопросов, объяснил как следить за весом перед соревнованиями, правильно питаться и восстанавливаться после завершения турнира.

“Всероссийский проект «Миссия Чемпиона» проходит в Севастополе уже в тринадцатый раз и направлен он, прежде всего, на объединение спортсменов из разных видов единоборств, воспитывает чувство дружбы и взаимовыручки, а также повышает уровень бойцовских навыков. Мастер- класс прошел на высоком профессиональном уровне при полном аншлаге”, – отметил президент Федерации ММА Севастополя, исполнительный директор Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) Сергей Кот.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 81

Источник: Портал Информер