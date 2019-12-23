В Севастополе прошла премьера спектакля «Сказка о хрустальной туфельке»

22 декабря на главной сцене Дворца культуры рыбаков состоялась премьера спектакля «Сказка о хрустальной туфельке».

Новый год – время волшебства и подарков.

Коллектив ДКР с радостью дарит жителям и гостям Севастополя праздничное настроение и наполняет сердца людей теплыми ощущениями приближающегося главного события этого года.

«Наша волшебная новая сказка дарит всем детям и взрослым веру в любовь, добро и настоящие чудеса. Коллектив Дворца культуры рыбаков всегда готовит новогодние сюрпризы, яркие и красочные мероприятия, которые закружат гостей ДКР в праздничном хороводе и гарантируют каждому море позитивных эмоций и приятные теплые воспоминания», — отметила директор ДКР Татьяна Зенина.

Традиционная и известная всему миру история о Золушке предстала перед зрителем в новой увлекательной постановке, режиссером которой выступила заслуженный работник культуры Республики Крым Юлия Курлыкова.

С первых минут сказка заворожила зрителей профессиональной игрой актеров, яркими костюмами и декорациями, непередаваемой торжественной атмосферой настоящего бала.

Сюжет спектакля рассказывает о юной красавице Золушке, которая также, как и любая девушка в королевстве, мечтает попасть на бал и станцевать с принцем волшебный вальс.

Но коварная мачеха и ее дочери то и дело придумывают для Золушки различные невыполнимые дела по хозяйству, делая все возможное, чтобы девушка не попала на праздник.

К счастью, на помощь Золушке приходят ее верные помощники – мышки. С искренней любовью о девушке заботятся и поддерживают любящий отец и добрая красавица Фея-крестная.

Именно благодаря помощи верных друзей, Золушка смогла приехать на бал на самой настоящей карете, которая, по традиции, была создана волшебством Феи из тыквы.

А попав на торжество, юная красавица не могла не встретиться с принцем и, конечно, они полюбили друг друга с первого взгляда. И несмотря на козни мачехи, влюбленной паре ничто не помешало быть вместе.

Атмосферу праздничного торжества во Дворце обеспечивали заслуженный артист Севастополя Дмитрий Морозов, лауреат Международных конкурсов Мария Мандзий, ведущие актеры народного театра драмы «Психо Дель Арт» Александр Шамрицкий и Анастасия Гончарова, участники детской театральной студии «А-ФИШкА» (руководитель Светлана Городничева), образцового ансамбля бального танца «Мириданс» и народного ансамбля эстрадного танца «Мистериум», а также артисты театральной студии «Город С».

Вдохновленные волшебством и праздничным настроением, дети и взрослые поблагодарили творческие коллективы Дворца культуры рыбаков щедрыми овациями и цветами.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 54

Источник: Портал Информер