В Севастополе прошла репетиция авиашоу Всероссийского конкурса «Авиадартс-2019» (ФОТО)

8 июня пилотажные группы Воздушно-космических сил “Соколы России”, “Беркуты”, “Стрижи” и “Русские Витязи” устроят масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты в день закрытия Всероссийского конкурса “Авиадартс-2019”. июня пилотажные группы Воздушно-космических сил “Соколы России”, “Беркуты”, “Стрижи” и “Русские Витязи” устроят масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты в день закрытия Всероссийского конкурса

На площади Нахимова в центре Севастополя пройдет тожественное награждение победителей и призеров авиационных соревнований.

Между тем, днем 7 июня в небе над Севастополем прошла репетиция завтрашнего шоу.

Корреспондент “ИНФОРМЕРа” стал свидетелем красочного шоу. Вот его репортаж:

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