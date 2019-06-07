В Севастополе прошла репетиция авиашоу Всероссийского конкурса «Авиадартс-2019» (ФОТО)

На площади Нахимова в центре Севастополя пройдет тожественное награждение победителей и призеров авиационных соревнований.
Между тем, днем 7 июня в небе над Севастополем прошла репетиция завтрашнего шоу.
Корреспондент “ИНФОРМЕРа” стал свидетелем красочного шоу. Вот его репортаж:
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